Parité homme/femme: les clichés persistent en entreprises (VIDEO)

C’est autour du thème «Femmes en entreprise : Le défi de l’égalité des chances» que le groupe Horizon Press a organisé une table-ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme.Trois femmes d’exception de différents horizons, Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure docteure en physique nucléaire à l’Université Mohammed V de Rabat, ont partagé leurs expériences personnelles et leurs recommandations pour un milieu de travail plus juste et plus inclusif.

Les femmes sont aujourd’hui partout. Épouses, chefs d’entreprise, ministres, médecins, elles sont dans tous les secteurs, même les plus pointus ou ceux réservés traditionnellement aux hommes. Néanmoins, certains clichés persistent, un plafond de verre semble toujours bloquer leur ascension aux postes clés et une certain responsabilité des femmes elles-mêmes entravent les avancées en matière de parité en entreprise. Extrait.