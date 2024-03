Qualité du sel alimentaire: un projet de décret adopté

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.22.831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, ce projet intervient compte tenu du développement du marché du sel alimentaire, notamment l’apparition de nouveaux types de sels tels que le sel allégé, le sel d’assaisonnement, et les difficultés technologiques liées à l’iodation de la fleur du sel et du gros sel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Il s’inscrit également dans le cadre de l’application des décisions du ministère de la Santé de généraliser l’iodation du sel utilisé comme ingrédient dans les produits alimentaires fabriqués localement ou importés, a-t-il poursuivi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement. Dans ce sillage, il a souligné qu’il a été jugé opportun de réviser la réglementation en vigueur en large concertation avec les départements ministériels et les professions concernées.

En outre, le ministre a relevé que ledit décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

