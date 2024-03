8 mars : célébration de l’inclusion et du bien-être holistique à la maison LO

La maison LO, un institut de bien être holistique appartenant au groupe NSK Labs, en coopération avec l’Amicale Marocaine des Handicapés (AMH) et le Centre Noor de Rééducation, est fière d’annoncer une journée d’action caritative exceptionnelle dédiée à la célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Cet événement unique se tiendra au sein de la Maison LO, le 8 mars 2024, mettant à l’honneur des femmes en situation de handicap, nommées avec affection « les Merveilleuses ». Cette initiative vise à offrir à ces femmes extraordinaires une prise en charge holistique, embrassant à la fois le bien-être physique et psychique, pour leur permettre de vivre des expériences enrichissantes, favorisant leur développement personnel et facilitant leur intégration dans la société et le milieu professionnel. La journée sera animée par des médecins et des professionnels de différents domaines, tous mobilisés pour offrir aux Merveilleuses de nouvelles perspectives de vie.

L’objectif de cet événement est double : célébrer la force et la résilience de toutes les femmes, et sensibiliser l’ensemble de la société à l’importance de l’inclusion, permettant ainsi à tous les talents de contribuer pleinement à notre économie et à notre vivre ensemble, sans discrimination. La Maison LO, aux côtés de l’AMH et du Centre Noor de Rééducation, s’engage à promouvoir ces valeurs d’égalité et d’intégration à travers des actions concrètes.

Au programme, les Merveilleuses bénéficieront d’ateliers de développement personnel, de séances de bien-être adaptées, et de consultations individuelles avec des experts en rééducation, nutrition, et psychologie, le tout dans l’environnement accueillant et bienveillant de la Maison LO. Notre ambition est de fournir un espace où ces femmes peuvent se découvrir, gagner en confiance et envisager l’avenir avec optimisme.