Dar Zhor : une campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer du col de l’utérus

L’association Dar Zhor lance une campagne de sensibilisation contre le cancer du col de l’utérus et mobilise des partenaires médicaux et des personnalités influentes pour informer et sensibiliser les femmes, les jeunes filles et leurs familles sur les risques de cette maladie, les méthodes de prévention et l’importance du dépistage régulier.

À l’approche de la Journée internationale des Droits des femmes, l’association Dar Zhor redouble d’efforts pour éliminer le cancer du col de l’utérus, une maladie trop souvent méconnue mais qui affecte profondément la vie des femmes marocaines. À partir du 4 mars, Dar Zhor lance une importante campagne digitale, réalisée en partenariat avec des associations médicales marocaines de premier plan, déployant une série de ressources multimédias, notamment des capsules vidéo informatives disponibles en arabe, en amazigh et en français, diffusées à travers les plateformes numériques et les réseaux sociaux des différents partenaires.

Docteure Soumia Kabbaj, Présidente de l’Association Marocaine de Médecine de Famille et partenaire de cette campagne, déclare « en tant que professionnels de santé, il est de notre devoir de mettre en avant les moyens les plus efficaces pour prévenir et détecter les maladies graves telles que le cancer du col de l’utérus. Nous sommes fiers de nous associer à cette initiative et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour sensibiliser et informer notre communauté sur cette question vitale pour la santé des femmes au Maroc ».

Dans le cadre de leur campagne, l’association Dar Zhor propose à 100 femmes nécessiteuses au Maroc un dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus en utilisant une méthode de cotesting combinant l’examen cytologique et le test HPV-HR. Cette approche permet d’obtenir des résultats plus fiables et précis. De plus, grâce à l’intelligence artificielle, l’analyse des échantillons est accélérée, ce qui réduit le temps d’attente pour les résultats.

Dr. Hicham El Attar, Directeur du laboratoire Datapathology, spécialiste de la pathologie digitale explique qu’en tant que l’un des partenaires de cette action sociale organisée par l’association Dar Zhor : « je suis honoré d’apporter mon soutien en offrant les 100 kits du test IA-PAP pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. Notre équipe s’engage à réaliser l’analyse de ces tests et à fournir tous les résultats aux femmes qui se feront dépister ».

La journée de dépistage se déroulera le 8 mars 2024 de 14 à 18 heures au Centre de la Fondation Mohamed V Errahma à Casablanca. Dr Myriam Nciri présidente de l’association Dar Zhor déclare : « notre vision est audacieuse mais réalisable : éliminer le cancer du col de l’utérus dans notre pays. Nous croyons fermement que grâce à une sensibilisation accrue, à des programmes de dépistage efficaces et à un accès équitable aux soins de santé, nous pouvons faire reculer cette maladie et offrir un avenir plus sain et plus prometteur à toutes les femmes de notre pays ». Elle ajoute : « ensemble, avec le soutien de nos partenaires, de nos bénévoles et de la communauté dans son ensemble, nous sommes déterminés à poursuivre notre mission jusqu’à ce que le cancer du col de l’utérus ne soit plus une menace pour la santé et le bien-être des femmes de notre pays ».

Au Maroc, le cancer du col de l’utérus demeure le deuxième cancer féminin, avec 2644 nouveaux cas par an (Globocan 2022) entraînant plus de 1468 décès annuels. Le cancer du col de l’utérus est une maladie largement évitable dont on peut guérir si elle est détectée à temps et convenablement traitée. L’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique est à la portée de tous les pays et du Maroc en particulier. Face à cette réalité, Dar Zhor met en avant son engagement à sensibiliser, prévenir et soutenir. L’Association Dar Zhor a notamment lancé le 29 Janvier 2024, un plaidoyer au Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, pour accélérer les actions d’élimination de cette maladie.