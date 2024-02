Météo: pourquoi ce pic de chaleur au Maroc ?

Un pic de chaleur touche actuellement toutes les régions du Maroc, ce qui a interpellé les citoyens. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que le mercure a grimpé à 35°C dans de nombreuses provinces, en particulier dans le sud et dans le centre.

«La température est de 8°C supérieure à celle de la moyenne saisonnière», a expliqué le responsable communication de la météorologie nationale. D’après Youaabed, cette chaleur est due à l’arrivée de masses d’air chaud en provenance du sud, provoquées par des vents du sud-est.

«En ce mois de février, des records de chaleur ont été relevés le mardi 13 février au Maroc. 34,9°C a été enregistré à Sidi Ifni (33,3°C le 20 février 1995), 32,9°C à Guelmim (32,2 °C le 26 février 2010), 33,1°C à Tiznit (32,4 °C le 25 février 1994), 34,2 °C à Taroudant (32,5°C le 25 février 1994) et 34,7 °C à Agadir (33,5 °C le 15 février 2007)», a-t-il précisé.

Et d’ajouter que les températures redeviondront stables à partir de ce jeudi. En parallèle, des averses sont prévues sur les plaines au nord de Safi, le Moyen Atlas, le nord du Haut Atlas et l’ouest de la Méditerranée, accompagnées de rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Rif et l’Oriental. Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et des formations brumeuses et nuages bas sont prévues le matin, sur le Sud et les côtes Centres.

Par ailleurs, voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 février 2024 :

Min Max

– Oujda 13 30

– Bouarfa 13 23

– Al Hoceima 13 19

– Tétouan 13 21

– Sebta 13 20

– Mellilia 14 21

– Tanger 13 20

– Kénitra 16 20

– Rabat 16 22

– Casablanca 16 22

– El Jadida 16 23

– Settat 16 22

– Safi 17 21

– Khouribga 15 22

– Béni Mellal 14 25

– Marrakech 17 26

– Meknès 13 20

– Fès 13 22

– Ifrane 08 18

– Taounate 12 20

– Errachidia 13 27

– Ouarzazate 11 28

– Agadir 17 25

– Essaouira 16 23

– Laâyoune 18 28

– Smara 17 30

– Dakhla 18 24

– Aousserd 17 32

– Lagouira 18 29

– Midelt 10 23.

H.M.