UM6P : les « Transitions » au cœur de la semaine de la science (VIDEOS)

Dans le cadre de la 4e édition de la « Science Week », la problématique des « Transitions » est à l’honneur durant ce rendez-annuel scientifique dont le coup d’envoi a été donné, ce lundi, au palais des congrès relevant du Campus de Benguerir.

Après la thématique de la « complexité », la 4e édition de la semaine scientifique de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a été placée sous le signe des « Transitions ». Une question qui se trouve actuellement au cœur des menaces et épreuves auxquelles le monde est confronté, d’où la fédération de la communauté scientifique dans le cadre de ce rendez-vous scientifique annuel dont le coup d’envoi a été donné, ce lundi, au palais des congrès relevant du Campus de Benguerir. « Le monde traverse aujourd’hui plusieurs crises, notamment les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la transition digitale et l’impact de cette transition sur le futur de l’emploi, la santé et l’éducation », a expliqué Hicham El Habti, Président de l’UM6P. En ajoutant : « qu’aujourd’hui, notre objectif est de ramener les chercheurs et les penseurs qui traitent de cette transition pour que l’Université puisse donner à ses étudiants l’opportunité d’échanger autour de ce sujet afin de trouver des solutions liées à ces changements et à ces transitions ».

La communauté scientifique mobilisée

Au cours de cette 4e édition, plusieurs scientifiques, penseurs et philosophes de renommée mondiale ont répondu présents à ce rendez-vous scientifique, notamment Fouad Laroui, professer d’épistémologie qui a expliqué l’essence même de la semaine scientifique lors de la cérémonie d’ouverture de cet évènement. Pour leur part, la question des « Transitions » touchant tous les domaines et disciplines a été expliquée en profondeur d’une part, par Raphaël Liogier, professeur, scientifique et directeur scientifique de l’Institute for Advanced studies en plus de Daniel Dennett, philosophe de la cognition et professeur au centre d’études cognitives de l’université Tufts de Medford à Massachusetts.