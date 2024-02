L’UIR récolte 2 médailles d’or au Salon de l’Invention au Moyen-Orient

L’Université Internationale de Rabat vient d’être primée par 2 médailles d’or lors du prestigieux Salon International de L’invention au Moyen-Orient (IIFME), qui s’est tenu du 04 au 07 février dans l’État du Koweït. Cette 14ème édition du IIFME a connu la participation de 200 inventeurs représentant 40 pays arabes et étrangers.

La première invention primée « Hybrid renewable energy generator » concerne le domaine de l’énergie renouvelable. Elle consiste en une solution de production d’énergie renouvelable, combinant l’énergie solaire et éolienne.

La deuxième innovation primée dans le même salon « Micro-Vibrator System » concerne le domaine de la santé. Elle consiste en un système intégré dans l’orthèse de fracture du pied. Le système permet notamment d’éviter les dommages causés sur le pied opéré, lors de la période de recouvrement.

Avec ces deux inventions primées, l’UIR récolte le fruit de sa stratégie d’innovation qui s’est traduite notamment par la mise en place du Centre d’Innovation et d’Entreprenariat (CIE). Ce CIE crée un continuum entre les activités de recherche, d’innovation et de transfert de technologie. Il permet de consolider et de valoriser davantage le portefeuille de la propriété intellectuelle de l’UIR et la création de startups.

Le Salon International de l’invention Au Moyen-Orient (IIFME) est un évènement organisé chaque année, depuis 2007. L’IIFME est le deuxième plus grand salon international au monde, spécialisé dans le domaine des inventions et des innovations. Il est organisé avec le concours de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO), de l’UNESCO et l’IFIA (International Federation of Inventors Associations).

Avec cette nouvelle reconnaissance, son positionnement en tant que première université en Afrique en termes de dépôt de brevets (plus de 580 brevets), l’obtention de l’accréditation AACSB de sa Business School et l’entrée de ses masters dans le Top 50 du Financial Times, ainsi que son entrée dans le classement QS, l’UIR confirme encore une fois son positionnement et son ambition d’université africaine de rang mondial.