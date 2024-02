Le New York Times dédie un article à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Le prestigieux quotidien américain le New York Times a vanté les charmes et les atouts touristiques de Marrakech, une ville qui allie authenticité et modernité.

“Les vestiges (d’une histoire ancestrale) sont encore visibles autour de la médina de Marrakech », écrit le grand tirage dans un reportage signé Seth Sherwood, notant que cette ville fortifiée, vieille de près d’un millénaire et classée patrimoine mondial de l’UNESCO, « constitue le cœur de l’ancienne capitale du Maroc”.

Mettant en avant la beauté du minaret de la mosquée médiévale Koutoubia et le Palais El Badi qui date du 16 siècle, la publication relève aussi que Marrakech se démarque comme un “havre d’architecture islamique”.

“En visitant Marrakech, vous découvrez non seulement un havre d’architecture islamique, un artisanat traditionnel éblouissant, un design contemporain impressionnant » et les meilleurs restaurants d’Afrique du Nord, “mais vous apportez également un soutien moral et économique à une région en pleine reconstruction”, indique l’auteur de l’article.

Dans la même veine, le journal évoque la Medersa Ben Youssef, “une école vieille de plusieurs siècles”, qui illustre parfaitement un savoir-faire artisanal de premier plan, notamment dans l’art du carrelage et de la sculpture.

La publication met également en avant le patrimoine juif de la ville dont le quartier Mellah, construit dans les années 1500, le cimetière juif outre des synagogues historiques comme Slat Lazama désormais doté d’un musée.

Pour le New York Times, Marrakech est aussi une capitale de l’art en Afrique du Nord avec ses galeries situées notamment dans la “nouvelle ville” de Gueliz.

L’auteur n’a pas manqué de citer aussi la place mythique de Jamaa El Fna, les Souks et les bazaars qui regorgent de produits d’artisanat raffiné.

Le New York Times publie cet article agrémenté de belles photos, dans sa rubrique « 36 heures », qui explique aux lecteurs comment profiter au maximum d’un court séjour dans une destination touristique de renommée mondiale.