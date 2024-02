Chambre des représentants : bientôt un nouveau code de déontologie des députés?

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants est en cours d’élaborer et d’adopter un nouveau code de déontologie des députés, conformément aux Hautes Orientations contenues dans le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants au Symposium commémorant le 60ème anniversaire de la constitution du premier Parlement élu au Maroc.

Dans ce cadre, une série de réunions ont eu lieu entre les présidents des groupes et groupements parlementaires et la commission chargée de la révision du règlement intérieur, présidées par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, indique un communiqué de la Chambre.

Ces rencontres ont porté sur l’élaboration et la l’adoption d’un nouveau code de déontologie des députés, à même de contribuer à la moralisation de la vie parlementaire, précise la même source.

Les présidents des groupes et groupements parlementaires ont convenu, lors de la réunion tenue ce lundi, à poursuivre l’examen d’une nouvelle mouture du code d’éthique qui sera intégrée parmi les dispositions du règlement intérieur de la Chambre.

Il s’agit ainsi de produire un texte caractérisé par de la précision, l’efficacité, la profondeur, la globalité, la cohésion, la cohérence et la conformité à la constitution, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à doter les deux chambres de l’institution législative d’un code de déontologie qui soit juridiquement contraignant.

Ces réunions des présidents des groupes et groupements parlementaires se poursuivront au cours de la période entre les deux sessions, en vue de l’adoption de ce texte, ajoute le communiqué, notant que l’ensemble des composantes de la Chambre sont mobilisées pour mettre en oeuvre le contenu du message Royal en matière de moralisation et de perfectionnement de l’action parlementaire, afin de consacrer la maturité de cette institution et promouvoir la démocratie représentative comme l’a souligné le Souverain