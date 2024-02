Agadir : début du concours éducatif « S.M.A.R.T. Tourism Educate »

Le lancement officiel du concours d’entrepreneuriat en tourisme pour les lycéens de la région Souss Massa, « S.M.A.R.T. Tourism Educate », a eu lieu à la Cité de l’Innovation Souss Massa à Agadir en ce début février.

Cet événement significatif s’est déroulé en présence du Directeur Général de S.M.A.R.T. Tourisme (SDR TPME Touristiques SM) et de la Directrice de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) Souss Massa. Un public nombreux était venu assisté au lancement notamment les partenaires de S.M.A.R.T. Tourisme, à savoir les représentants de la Wilaya de la région Souss Massa, de la Région Souss Massa, de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services Souss Massa (CCIS-SM), de la CGEM Souss Massa et du CRT Agadir Souss Massa ainsi que les directeurs provinciaux de l’AREF, les chefs d’établissements scolaires du secondaire, les inspecteurs de l’éducation nationale, ainsi que les cadres de l’AREF chargés de l’orientation.

L’engagement de l’ensemble de ces acteurs et leur parfaite synergie seront les garants d’un environnement riche et stimulant pour les lycéens. En effet, le S.M.A.R.T. Tourism Educate leur permettra de développer de nombreuses compétences ainsi que leur esprit entrepreneurial. Dans cette perspective, le Directeur Général de la S.M.A.R.T. Tourisme a déclaré lors de l’évènement que “ce concours est bien plus qu’une compétition ; il est un véritable catalyseur pour l’innovation et la créativité, sensibilisant les lycéens à l’entrepreneuriat en tourisme”.

S.M.A.R.T. Tourisme et l’AREF invitent donc ces esprits jeunes et dynamiques à concevoir des projets touristiques novateurs en leur offrant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement professionnel par des experts qui collaborent avec S.M.A.R.T. Tourisme. Ce concours est également une opportunité d’encourager les enseignants (et animateurs de clubs scolaires) à accompagner les lycéens dans cette découverte de la vie professionnelle.

Les participants vont intégrer des groupes de travail, suivre des sessions de brainstorming, échanger avec des professionnels du tourisme, des managers et porteurs de projets touristiques. En parallèle, ils découvriront l’importance d’intégrer une approche durable tant pour leurs projets que pour l’impact positif sur les communautés locales. Par la suite, les lycéens réaliseront une présentation finale devant un panel d’experts et les projets retenus pourront bénéficier d’un accompagnement pour leur réalisation.

Cette initiative mettra en lumière les jeunes générations et la nécessité de les impliquer davantage dans le développement économique et touristique de la destination d’Agadir Souss Massa. L’enthousiasme et la créativité des jeunes participants promettent de transformer Agadir Souss Massa en une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier.

Appel à participation : lycéens, parents, Enseignants, Animateurs de clubs et Directeurs de lycées

S.M.A.R.T. Tourisme et l’ AREF encouragent vivement les lycéens talentueux et ambitieux de la région Souss Massa à saisir cette opportunité unique de mettre en avant leur savoir-faire. S.M.A.R.T. Tourisme et l’AREF appellent également les enseignants et les directeurs d’écoles à promouvoir ce concours au sein de leurs établissements et à guider leurs élèves dans le processus d’inscription et de participation. Leur soutien en tant qu’éducateur est inestimable pour le succès de cette initiative.

Un partenariat engagé pour l’avenir du tourisme

La collaboration entre S.M.A.R.T. Tourisme et l’AREF du Souss Massa, ainsi que l’appui de leurs partenaires respectifs, soulignent leur engagement envers l’éducation, l’innovation et l’entrepreneuriat chez les lycéens. Le concours S.M.A.R.T. Tourism Educate, au-delà d’être une vitrine d’innovation dans le secteur touristique, représente une opportunité éducative inestimable pour les lycéens de notre région. En les impliquant activement dans des projets concrets et stimulants, ce concours favorise l’acquisition de compétences essentielles telles que la pensée critique, la créativité, et le travail d’équipe. Il offre aux jeunes une occasion unique de mettre en pratique les connaissances acquises en classe, en les confrontant à des défis réels du monde professionnel. En les encourageant à envisager des solutions innovantes pour le tourisme, le concours contribue à leur développement personnel et professionnel, tout en renforçant leur conscience des enjeux actuels et futurs du tourisme et de l’économie en général.