Région Souss-Massa : une série de projets de développement approuvée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la région Souss-Massa, réuni lundi en session ordinaire du mois d’octobre, a approuvé une série de projets de développement, ainsi que des conventions de partenariat.

Lors de cette réunion, présidée par le président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, en présence du Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, les membres du Conseil ont approuvé le projet de budget au titre de l’exercice 2025, et la reprogrammation de crédits au titre de l’exercice 2024, ainsi que l’adoption des crédits consacrés à l’Agence régionale d’exécution de projets.

Il est question également de l’approbation d’une série de conventions et projets couvrant plusieurs domaines, dont le renforcement de l’approvisionnement du monde rural en eau potable et l’extension du programme d’irrigation intelligente, ainsi que la promotion de la recherche, de la formation et de l’innovation en matière de gestion des ressources hydriques.

Cette session a été aussi marquée par l’adoption de conventions relatives au secteur de l’aménagement du territoire et à l’organisation du Salon international des produits de terroir à Souss-Massa et du Salon Halieutis.

En outre, les membres de cette instance élue ont validé un amendement de la convention de partenariat pour la réhabilitation et l’équipement de Centre Hospitalier HassanI II d’Agadir, ainsi que des accords visant la promotion des secteurs sportif, éducatif culturel et environnemental, ainsi que la coopération décentralisée.

A noter que cette session intervient conformément aux dispositions de la loi organique n° 111-14 relative aux régions.