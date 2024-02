Développement touristique : soutien financier et technique pour les TPME de la région Souss Massa

Un appel à projets a été émis par la Société de Développement Régional pour la promotion de la Toute Petite, Petite et Moyenne Entreprise Touristiques de la région Souss Massa (S.M.A.R.T. Tourisme) pour l’accompagnement et l’appui technique et financier des entités de la région Souss Massa.

En partenariat avec divers organismes gouvernementaux et institutionnels, cet appel est déstiné aux acteurs du tourisme dans la région. Il s’agit d’une opportunité pour les TPME existantes de transformer leurs plans d’affaires et pour les porteurs de nouveaux projets de développement touristique de concrétiser leurs idées.

Les bénéficiaires de cet appel à projets sont invités à proposer des initiatives visant à enrichir l’offre touristique de la destination Agadir Souss Massa, en mettant particulièrement l’accent sur l’animation touristique, notamment sur la composante littorale de la région. Les projets novateurs et répondant aux nouveaux besoins et attentes de la clientèle touristique seront favorisés lors du processus de sélection. Ainsi, cette initiative vise non seulement à renforcer l’attrait touristique de la région, mais aussi à stimuler l’innovation et la diversification de l’offre touristique locale.

Le processus de sélection des projets sera rigoureux, assuré par une Commission Locale de Sélection (CLS) qui évaluera les candidatures selon des critères préétablis. Les projets retenus bénéficieront d’un soutien financier sous forme de subvention à l’investissement, ainsi que d’un accompagnement technique pour leur mise en œuvre. Les candidats sont encouragés à soumettre leur dossier de candidature dans les délais impartis, en suivant les instructions précisées dans l’avis d’appel à projets, afin de saisir cette opportunité de contribuer au développement durable du secteur touristique de la région Souss Massa.