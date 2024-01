La chanteuse Dounia Batma arrêtée à Casablanca

La police judiciaire de Casablanca a arrêté ce mercredi la chanteuse Dounia Batma qui purgera la peine d’un an à laquelle elle a été condamnée pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb».

Selon des sources sûres de Le Site info, c’est le procureur du roi près la Cour d’appel de Marrakech qui a ordonné l’arrestation de Dounia Batma

La Cour d’appel de Marrakech avait condamné l’artiste, en 2021, à un an de prison ferme. Le jugement rendu par le tribunal de première instance a été ainsi été alourdi, passant de 8 mois à un an, soit 4 mois de plus. En décembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation de Rabat avait rejeté le pourvoi présenté par la chanteuse.

L’artiste est accusée de participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer.

H.M.