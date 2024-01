LHM et UM6P scellent un partenariat stratégique

LafargeHolcim Maroc (LHM), acteur majeur de l’industrie de la construction et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), université d’avant-garde orientée vers la recherche avec des liens étroits avec l’industrie, ont conclu un accord-cadre de coopération visant à promouvoir la recherche et le développement.

Ce partenariat de coopération global a pour objectif principal de développer et tester des techniques et des solutions innovantes répondant aux besoins spécifiques des deux parties. Il s’agit notamment de collaborer sur la promotion de pratiques durables pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie de la construction. Cela implique l’exploration de nouvelles technologies et la gestion efficiente des ressources, notamment par l’analyse du cycle de vie, l’économie circulaire, l’optimisation énergétique et le traitement des eaux usées.

L’objectif majeur est de repousser les limites de la durabilité dans la production de ciment, tout en explorant des solutions respectueuses de l’environnement. Les axes clés de cette collaboration comprennent la recherche de matériaux de construction durables, la diminution des émissions de carbone associées à la fabrication du ciment, ainsi que l’élaboration de technologies innovantes pour favoriser une construction écologique.

La convention de partenariat concerne également l’apport d’expertise et de conseil pour adapter les programmes de formation aux évolutions de l’industrie, assurant ainsi une meilleure préparation des diplômés aux exigences spécifiques du secteur.

« Cette collaboration met en avant la volonté de LHM de contribuer au développement de solutions et techniques innovantes de construction durable et l’encouragement de la recherche scientifique notamment dans les domaines de la valorisation de coproduits industriels et de l’économie circulaire », affirme José Antonio Primo, Administrateur Directeur Général de LafargeHolcim Maroc.

« Ce partenariat reflète l’engagement de l’UM6P pour promouvoir l’innovation au service d’une urbanisation durable. Notre objectif est d’introduire des pratiques novatrices, fondées sur la recherche scientifique, afin de faciliter une transition vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement », a déclaré pour sa part, Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est à rappeler que cette convention intervient dans un contexte où la recherche scientifique et technique joue un rôle crucial en tant que pilier stratégique pour stimuler et dynamiser le développement économique et social du Maroc.