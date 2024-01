Casablanca: l’interdiction de nourrir les pigeons de la place Mohammed V provoque un tollé

Il est désormais interdit de nourrir les pigeons et les animaux errants de la place Mohammed V. La décision a été prise par le Conseil de la ville, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. Le weekend dernier, plusieurs ont été surpris, en effet, par des panneaux installés au niveau de la célèbre esplanade, annonçant cette interdiction pour le moins inattendue.

Plusieurs internautes ont ainsi exprimé leur indignation, pointant du doigt les conseillers communaux qui cherchent, selon eux, à chasser les pigeons de la place Mohammed V et détruire ainsi l’un des sites emblématiques de la métropole.

Depuis plusieurs années, cet espace attire Casablancais et touristes locaux et étrangers qui tiennent à s’y rendre pour nourrir les pigeons et prendre des photos souvenirs. De nombreuses voix se sont ainsi élevées, appelant à annuler cette décision qui nuit à l’image de Casablanca.

H.M.