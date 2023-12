LG : les barres de son 2024 offrent un divertissement complet à domicile

LG Electronics (LG) dévoile sa gamme de barres de son 2024, comprenant les modèles S95TR, SG10TY et S70TY, conçues pour compléter les téléviseurs LG pour une expérience home cinéma améliorée avec un son robuste, des fonctionnalités complètes et des designs sophistiqués.

Créant une synergie améliorée entre la barre de son et le téléviseur, la qualité audio élevée des nouveaux modèles de barre de son de LG enrichit l’expérience de divertissement à domicile avec un sentiment d’immersion accru et une plus grande commodité. WOW Orchestra permet à la barre de son et au téléviseur LG d’utiliser tout le potentiel des canaux audio des deux produits pour créer une expérience audio inégalée avec une scène sonore agrandie et une profondeur et une hauteur améliorées. Choix idéal pour une expérience de son surround, les nouvelles barres de son de LG offrent la qualité tridimensionnelle supérieure de Dolby Atmos et DTS:X.

L’excellence audio est encore renforcée avec WOWCAST Built-in, qui permet aux modèles S95TR et SG10TY de se connecter sans fil aux téléviseurs LG et fournit un son supérieur sans aucune perte de qualité, même lors de la lecture audio Dolby Atmos. Les trois nouveaux modèles de barres de son de LG sont dotés de l’interface WOW, une méthode intuitive et conviviale pour gérer sans effort les paramètres de la barre de son et partager les modes sonores avec le téléviseur.

La nouvelle gamme de barres de son de LG est dirigée par le modèle de barre de son haut de gamme S95TR, présentant une solution audio haut de gamme avec sa puissance robuste de 810 W et son son surround fascinant sur un total de 15 canaux.

Bénéficiant de cinq canaux à orientation ascendante, dont le premier haut-parleur central à orientation ascendante de l’industrie, le S95TR offre une qualité tridimensionnelle inégalée avec une clarté améliorée et une scène sonore élargie. De plus, l’angle du haut-parleur central orienté vers le haut garantit une expérience audiovisuelle fluide avec une élévation précise au niveau de l’écran du téléviseur.

Le S95TR est doté de tweeters améliorés pour un son clair et précis, tout en intégrant également un radiateur passif pour enrichir les basses et optimiser l’équilibre global entre la barre de son et le caisson de basses. Notamment, la qualité de visualisation est encore renforcée dans le modèle S95TR, conçu avec une palette de couleurs, des matériaux et une finition mate pour réduire efficacement les reflets.

La SG10TY, une autre nouvelle barre de son LG, est le compagnon audio et visuel idéal des téléviseurs OLED haut de gamme de LG. WOW Orchestra, WOW Interface et WOWCAST Built-in permettent au modèle SG10TY de s’intégrer de manière transparente à un téléviseur LG OLED, complétant ainsi l’expérience visuelle pour un plus grand sentiment d’immersion. Remarquablement, grâce à WOWCAST Built-in, le modèle SG10TY et un téléviseur OLED haut de gamme LG peuvent créer de délicieuses expériences de divertissement à domicile sans fil sans câbles visibles entre l’écran et la barre de son. Cette barre de son compatible Wi-Fi offre une expérience d’écoute impeccable avec une qualité audio hautefidélitéf permettant aux auditeurs de profiter de leurs morceaux préférés sur les plateformes de streaming musical, notamment Tidal Connect et Spotify Connect. La conception réfléchie du SG10TY s’aligne parfaitement avec la largeur et les couleurs du cadre des téléviseurs LG OLED, ce qui donne une correspondance visuelle impeccable lorsqu’il est associé à un téléviseur OLED ultra-mince.

LG lancera également le modèle de barre de son S70TY, idéal pour les téléviseurs LG QNED grâce à son design simple et compact. Ce modèle est également équipé du premier haut-parleur central orienté vers le haut de l’industrie, permettant aux téléspectateurs de profiter d’une clarté vocale plus nette, tandis que sa conception inclinée garantit un son et un visuel harmonieux en alignement avec le niveau de l’écran du téléviseur.

Avec un support dédié pour le modèle S70TY, * les utilisateurs peuvent placer leur barre de son directement sous le téléviseur QNED pour une apparence raffinée. Ce support offre une solution pratique qui permet une fixation directe du modèle S70TY au téléviseur, éliminant ainsi l’inconvénient de percer des trous dans le mur lors de l’installation. Ce support permet de fixer au mur la barre de son S70TY, garantissant une configuration esthétiquement idéale, une grande commodité et une expérience sonore optimale.

La technologie LG Triple Level Spatial Sound applique l’analyse des canaux via un moteur 3D pour hypnotiser les auditeurs avec un son réaliste et une sensation d’espace convaincante. De plus, LG AI Room Calibration, une fonctionnalité saluée à la fois par les consommateurs et les experts pour son amélioration audio, analyse rapidement l’environnement d’une pièce et ajuste les paramètres, améliorant ainsi l’audio pour s’harmoniser avec l’acoustique de la pièce. Nouveauté 2024, l’AI Room Calibration étend sa capacité à calibrer l’audio des enceintes surround arrière, élargissant ainsi l’immersion audio et offrant plus de flexibilité pour l’installation.

En 2024, LG prévoit également de présenter sur le marché mondial de nouvelles éditions de haut-parleurs et d’écouteurs. Malgré son design compact, le modèle XO2 le plus récent offre le son authentique et omnidirectionnel du haut-parleur LG XBOOM 360. Doté d’un design conique-cylindrique distinctif, il rayonne le son dans toutes les directions, garantissant un plaisir audio constant et de haute qualité pour toutes les personnes présentes dans l’espace d’écoute. Ses dimensions compactes, ainsi qu’une autonomie de 15 heures et son indice IP55, augmentent sa portabilité et sa polyvalence. Le haut-parleur XBOOM 360 le plus récent bénéficie d’un éclairage d’ambiance unique à 360 degrés utilisant des réflecteurs audios, et ce nouveau haut-parleur présente une nouvelle conception d’éclairage pour dégager un sentiment d’ouverture et de diffusion.

Les écouteurs LG TONE Free restent idéaux pour une option en déplacement avec des fonctionnalités centrées sur l’utilisateur et un ajustement confortable. Le dernier modèle T90S offre un son équilibré, un suivi Dolby Head amélioré et un ANC adaptatif raffiné. De plus, le T90S prend en charge Plug & Wireless, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs émissions, films et musiques préférés sur des appareils non Bluetooth en utilisant le boîtier de chargement comme émetteur Bluetooth.

« LG s’est toujours engagé à offrir des expériences audiovisuelles inégalées avec une qualité supérieure, le tout pour apporter une vie meilleure à nos précieux clients », a déclaré Lee Jeong-Seok, responsable de l’activité audio de LG Home Entertainment Company. « Nous restons déterminés à offrir des expériences de divertissement à domicile immersives grâce aux produits de barre de son haut de gamme de LG, garantissant ainsi à nos clients de profiter du meilleur avec un son surround optimisé pour les téléviseurs LG OLED et les téléviseurs LG QNED. »

Les dernières innovations et technologies de LG pour le divertissement à domicile seront présentées lors du CES 2024 du 9 au 12 janvier sur le stand de l’entreprise (n° 16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Pour suivre toutes les annonces passionnantes de LG au CES en suivant #LGCES2024 sur les réseaux sociaux.