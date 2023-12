Crise des enseignants: un prof universitaire lance un appel au ministère (VIDEO)

Hicham Kharmoudi, professeur universitaire et militant associatif, a indiqué que Chakib Benmoussa, le ministre de l’Education nationale, est responsable de la crise des enseignants.

Au micro de Le Site info, Kharmoudi a mis en garde contre l’embrasement de la situation, précisant que les grèves successives des enseignants pourraient mener vers une année blanche, au grand dam des parents d’élèves.

En parallèle, le professeur a appelé les enseignants à suspendre leur grève et à retourner en classes afin de préserver le droit de scolarité des élèves. Il a également appelé le ministère à se mobiliser afin de mettre fin au conflit qui l’oppose aux enseignants.

Rappelons que Chakib Benmoussa a affirmé que l’accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l’enseignement vise à accompagner et réunir les conditions appropriées à la mise en œuvre de la réforme du système d’éducation et de formation.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature, Benmoussa a indiqué que cet accord à priorisé l’intérêt de l’élève et a mis en avant la place particulière de l’enseignement, en tant qu’acteur principal dans le système éducatif, en vue de promouvoir davantage le métier de l’enseignement et renforcer davantage son attractivité, à travers des parcours professionnels stimulants et dans le cadre de la résolution d’un ensemble de dossiers cumulés depuis plusieurs années.

Cet accord, a-t-il noté, « nous place aux portes d’une nouvelle étape » susceptible d’assurer « le rattrapage du temps scolaire perdu à travers un soutien éducatif intensif », outre la poursuite de l’élargissement et la généralisation des établissements pionniers, expérimentés au niveau de plusieurs régions.

H.M.