Royal Air Maroc élue meilleure compagnie d’Afrique en 2023

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) est réélue, une fois de plus, meilleure compagnie aérienne en Afrique lors de la 20ème édition du « GT Tested Reader Survey » du magazine Global Traveler.

Cette récompense décernée récemment lors d’une cérémonie à Los Angeles, rétribue les efforts continus de Royal Air Maroc dans l’amélioration de l’expérience client, indique RAM dans un communiqué.

En 2023, Royal Air Maroc a également été distinguée aux Skytrax Airline Awards, étant nommée « Best Regional Airline in Africa » pour la neuvième année consécutive, fait savoir le communiqué, notant que cette distinction réaffirme la position de Royal Air Maroc en tant que leader régional dans le secteur du transport aérien.

« Cette nouvelle distinction témoigne de la résilience et de la détermination de RAM, en particulier dans un contexte mondial en constante évolution. C’est le fruit de l’engagement inébranlable de nos collaborateurs, qui travaillent sans relâche pour offrir un service de qualité à chaque étape du parcours client »¸ indique le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, cité par le communiqué.

« Les distinctions que nous avons reçues, émanant des retours directs de nos clients à travers le monde, constituent une source d’encouragement à persévérer dans notre recherche constante d’excellence et d’innovation », a affirmé M.Addou.

L’alliance oneworld, dont Royal Air Maroc est membre depuis 2020, a également reçu des récompenses importantes cette année. Elle a été élue Meilleure Alliance Aérienne pour la 14ème année consécutive dans les GT Tested Reader Survey Awards et a remporté le prix de la Meilleure Alliance Aérienne dans les Business Traveller Awards.

En outre, oneworld a été désignée comme Favourite Airline Alliance par les lecteurs de Trazee Travel pour la sixième fois, affirmant ainsi sa position d’alliance éminente.

Royal Air Maroc et oneworld continuent à se démarquer par leur engagement commun à fournir des services exceptionnels et une expérience de voyage inégalée. La reconnaissance et le soutien de leurs clients sont une source d’inspiration pour perpétuer et renforcer les valeurs d’excellence, innovation et Leadership.

Le GT Tested Reader Survey est un sondage de référence pour l’industrie aérienne et le tourisme haut de gamme. Il est organisé par Global Traveler, un magazine mensuel international diffusé principalement auprès des grands voyageurs d’affaires et de tourisme. Quelque 20 000 abonnés du magazine ont participé aux votes de la 20ème édition du « GT Tested Reader Survey ».