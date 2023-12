Albares au Maroc : les enjeux de la visite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne, M. José Manuel Albares, entame ce mercredi une visite au Maroc, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique en constante évolution entre les deux pays.

Cette visite du chef de la diplomatie espagnole, qui aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, vient conforter la sérénité, l’ampleur des liens d’amitié et la solidité des relations stratégiques entre le Maroc et l’Espagne.

Ces relations ne cessent d’évoluer et de s’enrichir grâce à la forte impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de sa rencontre avec le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, le 7 avril 2022.

Cette visite, qui constitue le premier déplacement de M. Albares à l’étranger à la tête d’une importante délégation, intervient à moins d’un mois après l’investiture du nouveau Gouvernement espagnol, présidé par M. Pedro Sanchez.

Dix-huit mois seulement après la conclusion de la Déclaration conjointe, le 7 avril 2022, lors de la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, le partenariat entre le Maroc et l’Espagne a connu une dynamique soutenue et une évolution tangible dans plusieurs domaines d’intérêt commun, en témoignent un dialogue politique renforcé et constant, un partenariat économique important et une large panoplie de coopération dans de nombreux domaines, notamment la culture, l’éducation, la recherche scientifique, le développement durable, le sport et la lutte contre l’immigration illégale et le terrorisme.