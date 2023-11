Made in Morocco : Cosumar, un cas d’école

Cosumar est bien plus qu’une entreprise prospère. Elle incarne le succès de l’industrie sucrière marocaine sur la scène mondiale, conjuguant partenariats internationaux de renom, investissements durables et une présence affirmée. Cosumar se profile ainsi comme un ambassadeur-clé du «Made in Morocco».

Depuis 2005, le groupe Cosumar s’est imposé comme le fer de lance de la transformation de l’industrie sucrière marocaine, se hissant au sommet de la compétitivité et de la modernisation. L’acquisition des sucreries publiques a été le point de départ d’une série d’initiatives stratégiques, marquées par un contrat-programme signé avec le gouvernement en 2008, mettant l’accent sur la sécurité alimentaire et le développement socio-économique régional. Aujourd’hui, Cosumar est bien plus qu’une entreprise nationale, c’est un acteur majeur du «Made in Morocco» qui opère avec succès sur les marchés internationaux.

Champion à l’export

Avec une capacité de production de deux millions de tonnes de sucre blanc, surpassant la demande nationale de 1,2 million de tonnes, Cosumar joue un rôle crucial dans la stabilité et la résilience de l’approvisionnement alimentaire du pays. La stratégie de développement s’est intensifiée en 2013 avec l’ouverture à l’export, et depuis, les performances à l’international ont explosé, le volume des ventes à l’export ayant été multiplié par 100 depuis 2013. L’exportation du sucre blanc, qui représente maintenant plus de 30% de l’activité du groupe, a contribué significativement à l’augmentation des rentrées en devises et à l’amélioration de la balance commerciale du Maroc. L’objectif initial de Cosumar était de consolider la notoriété de la marque à l’international. Aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes.

Des partenariats internationaux solides

La qualité du sucre Cosumar, répondant aux normes internationales, a ouvert les portes à des partenariats prestigieux avec des géants mondiaux tels que Coca-Cola, Nestlé, Mondēlez et Pepsi. Ces alliances renforcent la position de Cosumar sur la scène internationale tout en soulignant son engagement en faveur du développement durable et socio-économique local. «En 2022, le groupe a exporté 752.000 tonnes de sucre blanc, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa présence mondiale», est-il noté auprès du groupe.

Modernisation et expansion

Depuis l’acquisition des sucreries publiques en 2005, Cosumar a investi plus de 10 milliards de dirhams dans la modernisation et l’expansion de la filière sucrière nationale. L’accent a été mis sur le développement durable et socio-économique local, avec des résultats significatifs. La productivité de l’amont agricole sucrier a doublé, les équipements de production ont été modernisés, et l’innovation technologique a optimisé les coûts de production. Cosumar a adopté un modèle intégré, couvrant l’extraction, le raffinage, le conditionnement et la commercialisation du sucre, consolidant sa position en tant qu’acteur majeur de l’agroalimentaire en Afrique.

Un modèle réussi

En intégrant les processus d’extraction, de raffinage, de conditionnement et de commercialisation du sucre, le groupe se positionne comme un acteur majeur, à la fois résilient et intégré, dans le secteur agroalimentaire en Afrique. Le groupe étend sa présence sur le continent grâce à l’exportation du sucre blanc vers plusieurs pays et à l’établissement d’une unité industrielle de conditionnement de sucre en Guinée Conakry.

Après le succès d’opérations d’exportation en Afrique, Cosumar confirme son ambition de renforcer sa présence commerciale en Afrique de l’Ouest, en se lançant dans le conditionnement et la commercialisation de sucre blanc dans ce pays. Des investissements supplémentaires ont été déployés au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de la capacité de stockage pour garantir l’approvisionnement du marché local et poursuivre le développement de l’exportation du sucre blanc. Deux projets d’extension de stockage ont été réalisés, l’un portant sur un nouveau silo de sucre blanc, d’une capacité de 40 Kt, et l’autre sur un nouveau silo de stockage de sucre brut de 340 Kt.

Une success story «Made in Morocco»

Cosumar se positionne comme une véritable success-story du «Made in Morocco» dans l’industrie sucrière. Des partenariats internationaux prestigieux à des investissements massifs pour la durabilité, le groupe marocain a su transformer les défis en opportunités, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire nationale tout en étant un acteur majeur sur la scène mondiale. L’histoire de Cosumar est non seulement celle d’une entreprise prospère, mais aussi celle d’une économie marocaine qui réussit à s’affirmer dans un monde économique globalisé.

Engagement envers la durabilité

Les investissements massifs de Cosumar dans la modernisation technologique et l’innovation témoignent de son engagement envers une filière sucrière durable. La réduction de l’empreinte carbone a été une priorité, avec une diminution de 46% entre 2006 et 2016, suivie d’une réduction supplémentaire de 20% en 2022. L’introduction d’un procédé innovant, remplaçant le fuel par le séchage solaire de la pulpe de betterave, en est un exemple concret.

Maryam Ouazani & Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO