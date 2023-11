Cap sur l’économie bleue : Agadir accueille un navire de recherche de pointe

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le lundi 27 novembre 2023 à Agadir, la cérémonie d’inauguration du nouveau navire de recherche côtier « IBN SINA II » de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH). Il était accompagné par le Wali de la région Souss Massa, le Président du conseil de la région Souss Massa, la représentante de l’Ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.

Le Ministre a également lancé une série de projets aquacoles visant à renforcer la production et l’efficacité sectorielle de la région Souss Massa.

Inauguration du nouveau navire de recherche de l’Institut National de Recherche Halieutique

Dédié aux prospections scientifiques des zones côtières, au travers des activités de pêches scientifiques, de mesures et de prélèvements océanographiques et biologiques, le navire de Recherche scientifique « IBN SINA-II », d’une longueur de 22 mètres, est la sixième unité de la flotte de recherche de l’INRH qui vient compléter une flotte de recherche océanographique de pointe, cruciale pour le développement de l’économie bleue du Royaume.

Avec une autonomie de cinq jours, le navire « IBN SINA-II » permettra de couvrir toute la franche littorale du Royaume et d’atteindre toutes les zones côtières jusqu’alors peu accessibles aux navires océanographiques de recherche de haute mer.

Doté à bord de deux laboratoires d’analyses biologiques et chimiques et d’équipements de pointe tels que les dispositifs de mesure océanographique, d’échosondage acoustique, de cartographie du fond marin, de prélèvements d’échantillons des fonds benthiques, ainsi que la capacité de déployer des engins de pêche passifs et des engins mobiles téléguidés, le navire permettra la réalisation d’études complètes des écosystèmes marins du littoral national.

D’une enveloppe budgétaire de 34 millions de dirhams, ce navire de recherche a été acquis dans le cadre de la coopération entre le Maroc et l’Union Européenne dans le domaine de la pêche maritime et de la durabilité des océans.

Cette journée inaugurale, marquée par une sortie de démonstration en mer des capacités techniques et scientifiques du navire de recherche, constitue une étape clef de la stratégie Halieutis en matière de renforcement des moyens de recherche en mer de l’INRH à l’horizon 2030 et de l’engagement du Royaume du Maroc pour le développement de l’économie bleue basée sur le développement de la connaissance scientifique et la préservation de l’équilibre écologique des océans.

Lancement de nouveaux projets aquacoles dans la région

A l’occasion de cette inauguration, une série de projets aquacoles a été examinée, avec une attention particulière portée aux initiatives visant à renforcer la production et l’efficacité sectorielle.

En effet, la région de Souss Massa compte, aujourd’hui, 37 projets aquacoles ciblant une production totale de 45 200 tonnes et un investissement de 458 MDH. En plus de ces projets en mer, le pôle aquacole prévu dans la zone de Tiguert-Imi Ouaddar, est programmé pour assurer l’aval de la chaine de valeur aquacole dans la région. Sur une superficie de 6 ha, ce pôle prévoit la mise en place des bases à terre nécessaires au conditionnement et à la valorisation des produits aquacoles pour un volume de 22.000 tonnes de produits conditionnés.

Il est à préciser que le potentiel de production aquacole de la région, qui couvre une superficie de 4 110 ha, est estimé à 81 000 tonnes dédiés à la conchyliculture et l’algoculture. La pleine exploitation de ce potentiel contribuera, certes, à insuffler une forte dynamique dans le secteur aquacole sur la façade Atlantique nationale.

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) accompagne ces projets tant sur le plan du soutien technique que du financement partiel et ce en alignement avec les objectifs stratégiques de développement durable.

Le ministère continue de suivre les progrès et de fournir le cadre nécessaire pour le développement d’un secteur aquacole durable conformément aux objectifs nationaux et aux standards internationaux.