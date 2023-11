Éducation nationale : le ministère lance une plateforme gratuite de soutien scolaire

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Primaire et des Sports a mis gratuitement à disposition des élèves, la plateforme nationale d’accompagnement pédagogique à distance «TelmidTICE» et l’application mobile associée.

Cette initiative s’inscrit dans le contexte de la poursuite de l’utilisation de la technologie moderne dans le processus éducatif, notamment en ce qui concerne le soutien éducatif visant à remédier en temps opportun aux lacunes académiques et à améliorer l’apprentissage de base et les compétences nécessaires.

Le contenu comprend des leçons pédagogiques illustrées, des exercices interactifs et des examens compatibles au programme national. Le site comprend environ 12 500 ressources numériques, dont environ 11 000 leçons pédagogiques, environ 1 000 exercices et plus de 500 modèles d’examens de certification.

Cette plateforme est accessible via le lien : https://telmidtice.men.gov.ma, et l’application mobile peut également être téléchargée via le même site Internet.

Les étudiants et étudiantes peuvent accéder à la plateforme précitée depuis les salles multimédias situées dans leurs établissements d’enseignement, notamment dans les lycées préparatoires et supérieurs, ou au sein de leur domicile, ou encore en utilisant l’application mobile liée à cette plateforme.