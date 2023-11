Fête de l’Indépendance: Google se met aux couleurs du Maroc

Fidèle à son habitude, Google se met aux couleurs du Maroc et célèbre avec le peuple marocain, en ce 18 novembre, le 68ème anniversaire de l’Indépendance du Maroc.

Sur sa page d’accueil, le géant américain rend hommage au Royaume avec un « doodle » représentant le drapeau marocain flottant au vent sur un fond bleu représentant le ciel. Il suffit de cliquer sur l’illustration pour avoir une multitude d’informations relatives à cette date phare de l’histoire du Royaume.

Ce jour emblématique est l’occasion de commémorer le discours historique du 18 novembre 1955 de Feu Mohammed V annonçant la fin du protectorat et la libération de la Patrie.

« Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l’avènement de la liberté et de l’indépendance », déclara le regretté Souverain le 18 novembre 1955 à son retour d’exil, poursuivant que « le Maroc sort du petit jihad pour s’engager dans le grand jihad ».

La firme californienne célèbre chaque année avec le peuple marocain d’autres fêtes nationales et rend hommage aux célébrités marocaines.

S.L