Salaires, nouvelle commission… Les enseignants grévistes obtiennent des garanties (VIDEO)

Aziz Akhannouch a tenu lundi une réunion de la majorité gouvernementale aux côtés du SG du PAM Abdellatif Ouahbi et du SG de l’Istiqlal Nizar Baraka. Le chef du gouvernement et patron du RNI a profité de l’occasion pour se pencher sur la grève des enseignants protestant contre les dispositions du nouveau statut unifié.

Akhannouch a ainsi annoncé qu’une commission sera créée dans l’objectif de traiter les problématiques liées au statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, affirmant que la porte du dialogue « sera toujours ouverte ».

«Le gouvernement est prêt à améliorer certaines dispositions du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale», a-t-il indiqué.

Cette commission sera composée du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Akhannouch a d’ailleurs précisé qu’il présidera en sa qualité de Chef de gouvernement cette commission et veillera au suivi et à la recherche de solutions. «Maintenant, j’appelle les enseignants à suspendre leur grève et reprendre les cours. Nous trouverons une solution», a promis le chef de l’Exécutif.

En parallèle, Akhannouch a mis l’accent sur les objectifs de la réforme actuelle de l’Education nationale qui prévoit une hausse mensuelle de 2500 dirhams aux enseignants.

Ouahbi, de son côté, a aussi appelé les enseignants à « privilégier le dialogue avec le gouvernement » et le retour des élèves à leurs classes, saluant dans ce sens les efforts déployés pour la réforme du système éducatif.

