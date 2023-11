Artisanat : le Maroc fait sa promotion à Lisbonne

Par LeSiteinfo avec MAP

Une large opération de promotion et de commercialisation des produits artisanaux marocains a été lancée, jeudi soir, aux prestigieux magasins « El Corte Inglés » à Lisbonne.

Cette initiative, qui se tient du 02 au 26 novembre, s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, l’ambassade du Royaume du Maroc à Lisbonne et la Maison de l’artisan, dans le but de mettre en avant le savoir de l’artisanat marocain, ciblant particulièrement le marché marocain.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, a affirmé que cette opération rend hommage à l’artisanat du Royaume et à la coopération fructueuse entre le Maroc et la plateforme commerciale de renom El Corte Inglés, qui célèbre le talent exceptionnel et authentique du maalem marocain.

« L’artisanat est une richesse nationale, qui illustre la diversité du patrimoine culturel marocain », a indiqué le diplomate, notant que le secteur artisanal à connu une grande mutation au fil des années, reflétant le génie, la créativité et la passion du maalem marocain, aussi authentique que moderne.

Selon lui, le choix de Lisbonne, une capitale historique et culturelle visitée par des touristes venant du monde entier, pour lancer cette opération promotionnelle témoigne des relations d’amitié et de coopération distinguée reliant les deux pays.

De son côté, le directeur général de la Maison de l’artisan, Tarik Sadik, a affirmé que cette initiative témoigne de la renommée de l’artisanat marocain à l’échelle internationale, indiquant que la Maison de l’artisan mène de telles opérations pour faire connaître le produit marocain et promouvoir le savoir-faire ancestral du Royaume.

Mettant en lumière l’intérêt particulier du public portugais, M. Sadik à estimé que les produits artisanaux ne cessent de se moderniser, tout en préservant le cachet marocain, pour répondre aux besoins de la clientèle.

Pour sa part, le directeur d’El Corte Inglés Portugal, Nuno Serra Santos, a exprimé sa grande satisfaction d’accueillir les produits artisanaux marocains, notant que cette initiative met en avant « la richesse créative de ce pays exceptionnel ».

S’étendant sur 110 m, l’espace marocain s’inspire des couleurs et des particularités des différentes régions du Royaume. Il expose les produits de 33 coopératives, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir des créations originales dans plusieurs segments du secteur, notamment l’art de la table, la maroquinerie et la décoration.