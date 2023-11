Marché de l’emploi: les derniers chiffres du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici dix points clés de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2023 :

1. L’économie nationale a perdu 297.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, (-29.000 postes en milieu urbain et -269.000 en milieu rural).

2. L’emploi non rémunéré a diminué de 231.000 postes et l’emploi rémunéré a reculé de 66.000 postes.

3. Le taux d’activité a diminué à 43,2% au niveau national (45,8% en milieu rural et 41,9% en milieu urbain).

4. Le taux d’emploi s’est replié à 37,4% au niveau national (42,6% en milieu rural et 34,8% milieu urbain).

5. Le taux de chômage s’est accru de 2,1 points entre le troisième trimestre de l’année 2022 et celui de 2023, passant de 11,4% à 13,5%.

6. La hausse la plus important du chômage est enregistrée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans de 6,5 points à 38,2% et les personnes âgées de 25 à 34 ans (+2,5 points à 20,9%). Le taux de chômage s’est accru de 2,2 points pour les hommes, passant de 9,5% à 11,7%, et de 2 points pour les femmes, de 17,8% à 19,8%.

7. Le taux de sous-emploi s’est situé à 9,6% au niveau national (à 8,1% en urbain et à 12% en rural).

8. Le secteur de « l’industrie y compris l’artisanat » a créé 14.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023.

9. Cinq régions ont abrité 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus durant le troisième trimestre de 2023. Casablanca-Settat vient en première position avec 22,5% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,1%), de Fès-Meknès (11,7%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,5%).

10. Six régions concentrent près de trois quarts de chômeurs (75,8%) au niveau national. Casablanca-Settat vient en première position avec 25,1%, suivie de Fès-Meknès (13%), de Rabat-Salé-Kénitra (11,7%), de l’Oriental (9,8%) et de Marrakech-Safi (8,1%) et de Souss-Massa (8,1%).

S.L.