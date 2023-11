Marche Verte: « Pose ton empreinte », la nouvelle initiative des Marocains Pluriels Juniors

La nouvelle promotion des Marocains Pluriels Juniors (MPj) – soutenue par ses aînés de Marocains Pluriels – a choisi la célébration de la Marche Verte, dont c’est le 48ème anniversaire – pour initier une action innovante permettant l’expression d’un maximum de participants.

Le lundi 6 novembre, ils inviteront toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir apposer leur empreinte en rouge et vert sur la carte géographique de notre pays. Celle-ci sera ensuite publiée sur l’ensemble des réseaux sociaux et transmise au Cabinet Royal.

Cette carte sera installée au niveau de la place Mohammed V, à Casablanca, à partir de 15 heures.

La population, la jeunesse en particulier, est invitée à venir poser l’empreinte de son pouce, elle qui s’est mobilisée comme rarement une jeunesse l’a fait suite au tremblement de terre qui nous a cruellement touchés.

Par l’action ‘’TBE3 BSEMTEK… POSE TON EMPREINTE ‘’, la jeunesse marocaine montrera qu’elle est non seulement la digne héritière des marcheurs de 1975 mais également qu’elle sait aujourd’hui en faire vivre l’esprit sur le terrain et sur le Web.

S.L.