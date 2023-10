BMCE Bank finance le plan développement de Dislog Group Health Care

Le Groupe BMCE Bank annonce la signature d’un contrat de financement de 70 Millions de dirhams pour soutenir le plan de développement de Dislog Group Health Care. Ce contrat est consortialisé avec la BERD qui a engagé 270 Millions de dirhams en vue du financement de l’acquisition de Steripharma, Somapharma et d’Africare (spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux). Ainsi, Dislog Group détiendra 100% des 5 filiales de Dislog Group Health Care.

Suite à cette signature, Moncef Belkhayat a déclaré “Après avoir signé avec la BERD, nous sommes très heureux de consolider nos relations avec BANK OF AFRICA, nous permettant de devenir un acteur majeur dans le secteur de la santé, qui franchira le seuil des 500 Mad à fin 2023. Nous allons continuer à investir dans le secteur de la santé comme axe de développement stratégique pour Dislog Group avec comme objectif de doubler de taille dans les mois à venir ».

La transaction a été facilitée par les équipes Financements Structurés de BANK OF AFRICA, dirigées par Othman NASRI (sous l’égide de la Plateforme Investissements représentée par Mehdi Drafate) et l’équipe Finance de Dislog Group dirigée par Zakaria Jerrari.

A propos de Dislog Health Care:

Dislog Group Health care est la Business unit de Dislog Group créée en juillet 2023. Elle comprend désormais 5 structures : Laboratoires Kph , laboratoire Steripharma, les sociétés Dislog santé, Africare et Somapharma. Dislog Health Care emploie 320 personnes et réalise un CA de plus de 500 millions Mad. Elle est présidée par Amine Tahiri.

A propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le Secteur Pharmaceutique, Dislog Group opère dans les secteurs industriels des détergents, produits nettoyants, eaux de javel, papiers, couches bébé, pharma et dermo cosmétiques, chocolats, biscuiteries et produits alimentaires bio liquides (soupes, sauces et jus).

Le Groupe emploie 2800 personnes et a la charge du développement de 100 marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et consommateurs, structuré autour de 3 Business Units : Produits Alimentaires, Pharma & Santé et Hygiène.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’année grâce à sa vision de « Full Service Provider » qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.