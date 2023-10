La chaîne Al Aoula critiquée à cause du film « Burn out »

L’information, selon laquelle le film « Burn out », de Noureddine Lakhmari, sera bientôt diffusé par la chaîne Al Aoula a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, après la diffusion de la vidéo promo de « Burn out », nombreuses sont les personnes qui ont tenu à exprimer leur colère et leur indignation à cause de scènes du film qui sont de véritables atteintes flagrantes à la pudeur, selon leur estimation.

Des scènes qui ne conviennent nullement aux goûts et aux valeurs des téléspectateurs marocains, en général, et à ceux des familles marocaines, en particulier, pour ces internautes indignés. Cette indignation a pour cause principale certaines scènes… heu… « intimes », -un vrai euphémisme-, réunissant Driss Roukh et Sarah Perles, qui jouent les rôles principaux, ainsi qu’Anas El Baz.

Par ailleurs, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont créé le hashtag « Vendredi, éteignez le poste de télévision! », annonçant ainsi leur décision de boycotter « Burn out », considérant que celui-ci « ne respecte pas le goût général ».

Larbi Alaoui