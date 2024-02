Ramadan 2024: Al Aoula dévoile sa programmation

Forte des performances exceptionnelles de 2023, Al Aoula revient avec une nouvelle grille de programmes à l’approche du mois sacré.

Avec près de 5 millions téléspectateurs en moyenne qui suivent les programmes de la tranche Ftour et 3.7 millions téléspectateurs en moyenne qui suivent les programmes de soirée, Al Aoula a pu s’accaparer de près de 30% de part de marché sur ces tranches horaires à potentiel d’audience et su s’imposer dans le paysage audiovisuel marocain.

Au-delà du divertissement, la nouvelle programmation d’Al Aoula reflète les valeurs intrinsèques de la chaîne dont la mission est d’être le garant de la qualité du service public. Un service public qui se veut engagé et citoyen.

En termes de nouveautés, les téléspectateurs auront l’embarras du choix ! En tête d’affiche figure « Dar Nsa », une série réalisée par la talentueuse Samia Akkrariou et portée par un casting d’illustres acteurs qui promet de tenir les téléspectateurs en haleine jusqu’au dernier épisode, Nora Skali, Meryem Zaimi, Fatimzahra Qanboua, Ibtissam Laaroussi, Yassine Ahjam, Driss Roukhe….

Leader en production dramatique, Al Aoula conforte sa position à travers cette nouvelle production et bien d’autres à l’instar de la série «Fouk Selk», « Jnyen » « Hrir Sabra »…

De l’humour à foison attend les téléspectateurs, avec des séries hilarantes à l’image de « Ouled Izza » avec Dounia Boutazout , « Ach Hada »avec Ferkouss, Souad Khouyi, sahar Sediki, Abdessamad Miftah Lkeir ou encore l’emblématique « Salah et Fati » qui reviennent en force pour une deuxième saison !

L’offre de Al Aoula est diversifiée avec un socle de programmes prônant les valeurs de la famille marocaine et répondant à toutes les tranches du public et à toutes les catégories sociales.

Par ailleurs, Al Aoula s’inscrit dans une démarche responsable et engagée, mettant l’information au premier plan. Aussi, la culture et la préservation du patrimoine socio-culturel du Maroc est l’une des principales missions de la chaîne qui propose à son public une case « Documentaires » des plus riches et diversifiées et ce tout au long de la semaine.

Il s’agit de productions incontournables qui viennent asseoir la position de la chaîne en tant que leader sur le segment de la culture. Du lundi au dimanche, le grand public aura l’occasion de découvrir des documentaires tels que « Anmougar », « Amalay », « Ard Al Baraka », « Abak Attourath », « Ayout w Mkahel »… et d’autres émissions qui diffèrent par la richesse de leur contenu mais qui se rejoignent sur un même et unique objectif : mettre en avant l’histoire du Maroc, son héritage et ses valeurs. S’appuyant sur cette programmation culturelle inédite, Al Aoula se donne comme mission de perpétuer nos valeurs et traditions à travers les générations.

Découverte, évasion, spiritualité, patrimoine ancestral, rites religieux et sociaux… Toutes les thématiques seront abordées pour un moment de pure détente et de culture !

Par ailleurs, la santé est aussi placée au coeur de la programmation avec des émissions pour la famille comme « Ousrati » et « Shiha Labass » dont le but est d’informer le téléspectateur sur sa santé de manière ludique, et lui donner des conseils utiles pour passer un mois de ramadan en toute sérénité et au meilleur de sa forme.

Les enfants ne sont bien évidemment pas laissés pour compte avec des programmes inédits qui leur sont dédiés comme « Chniwla et Bobrice », une série d’animation innovante réalisée en 3D qui promet de séduire vos tout petits par son originalité et son humour !

En effet, Al Aoula est une chaîne pionnière dans la production de dessins animés et a initié, depuis quelques années déjà, une dynamique de production de séries d’animation en 3D.

Inspirée de la culture marocaine ,« Chniwla et Bobrice » avec un univers 100 % marocain, ravira les petits mais aussi les grands !

La chaîne a aussi produit des programmes pour les jeunes dans le but de les valoriser, à l’instar de « Wlidat Bladi », conçu pour faire briller les talents de notre jeunesse marocaine.

Part importante du mois sacré, la cuisine, qui sera mise en avant lors du programme « Chiwa maa star » pour faire des téléspectateurs de vrais cuistots !

Le « Cycle comedie » revient également avec des productions cinématographiques marocaines hilarantes comme « 30 melyoun », « Jereb Tchouf », et « Batima 42 ». Le divertissement sera bien évidemment au rendez-vous avec des émissions phares comme « Jmaatna Zina ».

Avec tout ce florilège de nouvelles productions, et bien d’autres, Al Aoula vous promet d’animer vos journées et soirées à travers des moments de détente, d’humour, d’information, de culture, d’émotion, de divertissement, de fiction…

S.L.