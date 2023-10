Programme d’aide directe au logement : une plateforme digitale lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra El Mansouri, a annoncé, vendredi à Rabat, le lancement d’une plateforme digitale pour la gestion du programme d’aide directe au logement, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2024.

La plateforme dédiée à la gestion de ce nouveau programme, qui s’étend sur une période de cinq ans entre 2024 et 2028, vise à simplifier les procédures, à alléger les démarches et les déplacements des citoyens auprès des administrations et à les accompagner depuis la phase du dépôt de la demande jusqu’à l’acquisition, a expliqué Mme El Mansouri lors d’une conférence de presse de présentation de ce programme, notant que cette plateforme est reliée à l’ensemble des administrations ayant un lien avec le secteur de l’habitat.

La ministre a relevé que la plateforme, qui sera mise en place en vertu d’une convention avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG ), veille à instaurer la transparence et la hiérarchisation des demandes sur la base de l’inscription et du dépôt sur la plateforme, faisant savoir que des consultations sont en cours avec des établissements auxquels les citoyens pourraient recourir en vue de les accompagner dans le remplissage de la demande sur la plateforme et le suivi de l’opération.

De son coté, le secrétaire général du département de l’habitat et de la politique de la ville, Youssef Hassani, a relevé que tout citoyen désirant bénéficier de l’aide est tenu d’accéder à la plateforme digitale, soit directement ou par le biais des établissements qui seront à sa disposition à titre gracieux. Il aura à renseigner son nom complet, ainsi que le numéro de sa CNIE et devrait pouvoir recevoir une réponse, sous sept jours, sur la possibilité de bénéficier de cette prestation.

Après à l’obtention du permis d’habiter et du compromis de vente rédigé par un notaire, le bénéficiaire est appelé à déposer ce document sur la plateforme, sous sept jours, pour bénéficier du montant de l’aide dans un délai maximum de 15 jours, a-t-il poursuivi.

À cet effet, le président du Directoire du Holding d’Aménagement Al Omrane, Houssni El Ghazaoui, a affirmé que son groupe est impliqué dans ce programme d’aide avec pour objectif la fourniture d’un logement décent et abordable dans l’ensemble du territoire national.

Plus de 70 agences affiliées au groupe Al Omrane sont mobilisées pour accompagner ce programme d’aide, à travers l’investissement dans l’aménagement de logements pour les citoyens souhaitent en bénéficier, ainsi que la fourniture de terrains pour les petits et moyens promoteurs immobiliers et les autoentrepreneurs désirant construire et vendre des bâtiments à usage d’habitation.