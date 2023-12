Séisme d’Al Haouz: colonie de vacances pour les enfants sinistrées

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville de Taroudant abrite une colonie de vacances éducative, au profit de plus de 180 enfants issus des familles touchées par le séisme d’Al Haouz.

Menée par la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (Département de la Jeunesse) et la Fédération provinciale des colonies de vacances, cette initiative qui coïncide avec les vacances scolaires (04-09 décembre), vise à offrir un soutien psychologique et éducatif à ces enfants.

L’organisation de cette colonie éducative et solidaire s’inscrit dans le cadre des initiatives de soutien aux personnes affectées par le séisme et intervient conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à accorder un intérêt particulier aux enfants à même de les assister sur les plans social, psychologique et éducatif.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (Département de la Jeunesse), Hamid Zerhouni a indiqué que cette initiative menée en coordination avec la province de Taroudant et la Commune de Taroudant, vise à apporter un soutien psychologique et éducatif aux enfants des familles sinistrées afin qu’ils puissent surmonter les conséquences et les répercussions de cette catastrophe naturelle.

Les participants à cette colonie encadrée par un staff composé de quelque 20 cadres et animateurs, bénéficient d’un programme éducatif comprenant des ateliers artistiques et culturels, ainsi que des séances d’écoute afin de leur permettre de retrouver une vie normale.