Les prix des produits laitiers vont-ils augmenter?

Il est à craindre que les prix du lait et de ses dérivés connaissent une augmentation conséquente au cas où le gouvernement n’interviendrait pas dans le but de prendre les mesures urgentes nécessaires.

Surtout à quelques mois qui nous séparent du mois sacré de Ramadan 2024 où les familles marocaines consomment plus de quantités de lait et de divers dérivés laitiers que lors des autres mois de l’année. De plus, selon le quotidien « Al Akhbar », le Maroc connaît une grande crise en matière de production laitière, sachant que celle-ci a été réduite de 60% durant l’année en cours.

La même source médiatique a aussi supputé que l’augmentation des prix du lait est due à la sécheresse et à la hausse des prix du fourrage, deux principaux facteurs ayant négativement impacté le système de la production laitière.

La faiblesse des subventions gouvernementales attribuées aux fellahs jouera aussi un rôle négatif dans la revue à la hausse des prix du lait et de ses différents dérivés, a averti le quotidien.

