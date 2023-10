48 nouvelles communes adhèrent au projet Tadafor pour la participation citoyenne

La dynamique du programme d’appui à la participation citoyenne qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne, se renforce aujourd’hui par l’adhésion de 48 nouvelles communes dans les cinq territoires régionaux ciblés dont 15 issues de la Région Souss-Massa, 12 nouvelles de la Région Beni Mellal-Khenifra, 10 de la Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, 6 de la Région Casablanca-Settat et 5 nouvelles de la région de l’Oriental.

L’adhésion de ces nouvelles communes fait suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la DGCT en Mai 2023, et à un processus de sélection sur la base de critères liés notamment à leur potentiel en matière de promotion et de mise en œuvre des outils et des processus de participation citoyenne.

Durant les mois d’octobre et de Novembre 2023, le projet Tadafor organisera une série d’ateliers de lancement des activités du projet avec ces 48 nouvelles communes.

Le projet Tadafor est déployé depuis son lancement en 2022 par l’agence Enabel en collaboration avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur (DGCT) et la Direction des relations avec la société civile du Ministère délégué auprès du chef de Gouvernement chargé des relations avec le Parlement, dans 12 communes pilotes.

Jusqu’à juin 2025, L’ensemble des 60 communes bénéficieront d’un accompagnement pour l’appropriation et l’expérimentation de démarches et outils de participation des citoyens et citoyennes et des organisations de la société civile.

Les Instances consultatives instaurées au sein des conseils communaux, les Espaces de dialogue et de concertation et les dynamiques associatives au niveau de ces communes, bénéficieront également d’un appui pour la dynamisation de leur force de proposition.

L’apprentissage par les pairs et l’échange de bonnes pratiques entre ces différentes communes sera également au centre de cet appui et accompagnement prévue par le projet Tadafor.