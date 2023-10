Météo Maroc: les villes où il va pleuvoir à partir de la semaine prochaine

Houcine Youaabed a annoncé que le Maroc connaîtra des précipitations à partir de la semaine prochaine, au grand bonheur des agriculteurs.

Contacté par Le Site info, le responsable au sein de la direction de météorologie nationale a indiqué que ces prochaines pluies seront accompagnées d’une baisse de températures.

Les villes concernées par les averses sont Rabat, Casablanca, Berrechid, Settat, Benguérir, Marrakech, Taroudant, El Jadida, Agadir, Essaouira, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fès, Meknès, Taza, Ifrane, Larache, Assilah, Tanger et Tétouan.

Par ailleurs, Youaabed avait expliqué pourquoi la vague de chaleur persistait dans plusieurs régions du Royaume.

Cette canicule est causée, selon lui, par la faible dépression de l’air au niveau de l’Atlantique et la pression tropicale sur le sud de l’Europe et le nord-ouest de l’Afrique. Le responsable a également souligné que cette vague chaleur est aussi causée par des masses d’air chaudes en provenance du Sahara, touchant toutes les provinces du Maroc. Et d’ajouter que les températures sont élevées de 8°C de plus que la normale, en cette période automnale.

H.M.