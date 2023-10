Ryad Mezzour : « le Maroc a apporté des solutions à plusieurs crises »

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a accordé une interview à la MAP.

Ces assemblées présentent une occasion de se réunir avec les investisseurs et les partenaires en vue de présenter l’offre marocaine, les atouts du secteur industriel marocain et les compétences marocaines qui ont fait preuve d’innovation et de compétitivité, a notamment souligné le ministre, qui a relevé que le Maroc, qui a apporté des solutions pour plusieurs crises, notamment environnementale, sécuritaire, et géostratégique, est aujourd’hui cité comme exemple dans de nombreux pays à travers le monde.

1) Que représente la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech pour le Maroc de manière générale et pour le secteur de l’industrie, en particulier ?

Cette manifestation revêt une grande importance multidimensionnelle. Premièrement, elle reflète la confiance portée par nos partenaires internationaux et qui a été renouvelée après le séisme qui a frappé le Maroc le mois dernier.

Deuxièmement, le succès de cette manifestation reflète la reconnaissance de la communauté internationale de la gestion urgente de cette conjoncture sur le court et le long terme menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Troisièmement, ces assemblées constituent une occasion de jeter la lumière sur les nouveaux sauts qualitatifs réalisés par le Maroc, qui se profilent avec la phase transitoire que nous vivons notamment en matière de protection sociale, d’éducation, d’industrie, de santé et d’investissement.

En outre, le Maroc, qui a apporté des solutions pour plusieurs crises, notamment environnementale, sécuritaire, et géostratégique, est aujourd’hui cité comme exemple à travers le monde.

2) Qu’elle est la portée de la tenue des assemblées annuelles sur l’attractivité des investissements industriels ?

Avec le système financier mondial qui s’invite à Marrakech, ces assemblées présentent une occasion pour le Maroc de se réunir avec les investisseurs et les partenaires.

Il s’agit d’une occasion pour renforcer les échanges, présenter l’offre Maroc, les opportunités d’investissement au Royaume, les atouts du secteur industriel marocain ainsi que les compétences marocaines qui ont fait preuve d’innovation et de compétitivité.

3) Quid de l’élaboration de la nouvelle stratégie industrielle prévue pour la fin de cette année ?

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fixé les priorités de la nouvelle stratégie industrielle dans une lettre Royale adressée aux participants de la journée nationale de l’industrie, en mettant l’accent sur la souveraineté en tant que moyen et en tant qu’objectif.

Parmi les priorités figure aussi la création de l’emploi pour les jeunes marocains ayant fait preuve d’innovation, d’ambition et de capacité de produire avec un coût convenable et une qualité qui respecte les standards internationaux.

4) En matière de décarbonation, comment est-ce que le programme « Tatwir-Croissance verte » permet aux Très petites, petites et moyennes entreprises industrielles de renforcer leur compétitivité et leur capacité d’exportation ?

La décarbonation a été entamée au Maroc depuis des décennies, sous les Hautes Orientations Royales, dans un moment où les énergies renouvelables avaient un coût très élevé et où il n’y avait pas de consensus en matière d’énergie.

Aujourd’hui, l’utilisation des énergies renouvelables procure une meilleure compétitivité tout en permettant d’assurer une sécurité énergétique pour le Maroc.

Concernant le programme « Tatwir-Croissance verte », il vise l’accompagnement et l’apport du soutien de l’État aux petites et moyennes entités industrielles qui peuvent ne pas disposer du financement nécessaire pour s’engager dans un processus de transition.

L’objectif est de promouvoir leur attractivité et leur capacité d’entrée sur les marchés qui imposent dorénavant des standards internationaux.

Ce programme ambitieux se veut donc une opportunité pour renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité du Royaume en comparaison avec les concurrents qui ne disposent pas de la même capacité de production de ces énergies renouvelables.