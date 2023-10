Ligue des Champions CAF : le WAC disputera ses matchs à Marrakech

Le Wydad accueillera ses adversaires de la phase de groupes de la Ligue africaine des champions, au Grand Stade de Marrakech. Le premier match du groupe opposera le Wydad aux Botswanais Jwaneng Galaxy. La rencontre aura lieu entre le 24 et le 26 novembre prochain.

Le Wydad avait transmis une liste de trois stades à la Confédération Africaine de Football (CAF) pour disputer ses matchs dans la compétition. Il s’agit du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, qui a accueilli le match des seizièmes de finale face à Hafia Conakry et qui ferme ses portes en raison des travaux en plus du Grand Stade de Marrakech, et du Stade Adrar d’Agadir.

Le tirage au sort de la phase de groupes a placé le Wydad dans le deuxième groupe, aux côtés de Simba (Tanzanie), de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), et Jwaning Galaxy (Botswana).