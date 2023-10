Un haut responsable du FMI impressionné par les efforts de reconstruction post-séisme

Par LeSiteinfo avec MAP

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, s’est dit « impressionné » par les efforts consentis pour la reconstruction des zones affectées par le séisme d’Al Haouz.

« J’ai visité, ce lundi matin, avec la directrice générale (du FMI) Kristalina Georgieva des zones touchées par le séisme et nous avons été impressionnés par les efforts de reconstruction », a indiqué Azour qui animait un débat sous le thème « Dialogue de la directrice générale avec les dirigeants de demain : L’avenir de la croissance inclusive dans la région MENA », dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du FMI qui se tiennent à Marrakech.

« Le séisme d’Al Haouz a suscité non seulement une grande émotion, mais aussi une forte réponse de la part des autorités publiques et de l’ensemble du peuple marocain », a-t-il fait observer, saluant par la même occasion la mobilisation de la société civile qui a accompli « un travail remarquable » au cours des quatre dernières semaines.

Au cours de ce dialogue avec un groupe de jeunes femmes et hommes entrepreneurs issus de plusieurs pays arabes, dont le Maroc, Georgieva a appelé les décideurs à promouvoir un développement inclusif, durable et équitable pour créer un environnement permettant de concrétiser les aspirations des générations montantes.

Dans une conjoncture économique de plus en plus délicate et complexe, il importe de faire prévaloir les valeurs d’équité, de solidarité et de coopération internationale agissante, a-t-elle insisté, soulignant l’impératif de libérer le grand potentiel humain de l’Afrique « si nous voulons vivre dans un monde prospère ».

