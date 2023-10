Séisme d’Al Haouz: bonne nouvelle concernant les écoles touchées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, lundi, que son département veille à reconstruire les établissements endommagés par le séisme du 8 septembre afin que ces structures soient fin prêtes lors de la prochaine rentrée scolaire.

« Nous oeuvrons en vue de la reconstruction des établissements endommagés pour qu’ils soient prêts lors de la prochaine rentrée scolaire et, partant, permettre aux élèves de retrouver leurs classes normales », a indiqué Benmoussa dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite sur le terrain au Lycée- collégial du Haut Atlas dans la collectivité territoriale d’Asni (province d’Al Haouz), en compagnie du président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), Ajay Banga, de la Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Le ministère veille à améliorer les conditions d’accueil des élèves concernés en mettant à leur disposition des unités scolaires préfabriquées afin qu’ils puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions au cours des prochains mois, a-t-il ajouté.

Benmoussa a, d’autre part, expliqué que cette visite a été l’occasion de réaffirmer que le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, déploie des efforts colossaux pour que ces établissements scolaires accompagnent les familles et les élèves affectés, et de souligner que la reconstruction et le développement des zones touchées nécessitent des financements supplémentaires de la part des institutions financières internationales pour appuyer les efforts consentis par le Royaume dans ce sens.

Cette visite de terrain a concerné le site du lycée-collégial du Haut Atlas et les unités scolaires préfabriquées réalisées en collaboration avec l’Université Polytechnique Mohammed VI, le ministère de l’Equipement et de l’Eau et des entreprises citoyennes nationales, et avec le soutien de la Fondation de l’OCP.

A cette occasion, des explications ont été présentées à la DG du FMI et au président de la BM sur la situation des établissements scolaires suite au séisme et sur les mesures prises pour assurer la continuité pédagogique et la reprise rapide des études après la suspension provisoire, ainsi que sur le soutien psychologique apporté aux élèves.

S.L