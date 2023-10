Journée nationale de la femme : Technopark déploie un programme de mentorat international pour 100 femmes

En partenariat avec Mentorcloud et Voyaj, deux partenaires stratégiques internationaux, le Technopark déploie un programme de mentorat hybride au profit de 100 femmes entrepreneures de la communauté Technopark. Cette initiative sera lancée officiellement le 10 octobre, à l’occasion de la journée nationale de la femme au Maroc. Cette cérémonie de lancement sera honorée par la participation de l’ambassadeur de l’Inde, la Consule générale

des USA à Casablanca et le représentant de l’ambassade des USA au Maroc.

La parité et l’égalité des chances passent par le soutien à l’entrepreneuriat féminin. Telle est la conviction du Technopark qui ouvre l’accès à la plateforme digitale “ Women Empowered” pour démocratiser l’accès au mentorat entrepreneurial et bénéficier de l’expertise internationale dans ce domaine.

Le programme Women Empowered, offrira aux femmes bénéficiaires un accompagnement multidisciplinaire sur plusieurs thématiques liées à l’entrepreneuriat et l’innovation, notamment la gestion de projet, l’accès au financement, le management entrepreneurial, les techniques de commercialisation et soft skills …

“Cette initiative, qui sera élargie au fur et à mesure, répond à la problématique de l’autonomisation des femmes grâce l’entrepreneuriat et la technologie à travers un réseau international composé de 250 000 mentors de 150 pays connectés à travers la plateforme digitale « MentorCould »”, se félicite, Mme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du Technopark.

Le déploiement officiel du programme “Women Empowered”, pour la première fois dans le monde arabe et en Afrique, aura lieu le mardi 10 octobre, au siège du Technopark à Casablanca, en présence du fondateur de Mentor Cloud Dr. Ravi Gundlapalli, et de la fondatrice de la société Voyaj, Mme Yasmine El Baggari. Cet événement sera marqué par des conférences thématiques, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage.

“Notre ambition est d’encourager les entreprises et les mécènes au Maroc à soutenir et financer

l’adhésion à cette plateforme pour permettre à un nombre croissant de femmes d’accéder aux

outils de mentorat nécessaires pour réussir toute aventure entrepreneuriale”, ajoute Mme

Benmakhlouf.

À noter que la cérémonie de clôture du lancement de ce programme de mentorat digital sera

marquée par un spectacle du groupe musical ShivaPadam de Know Your Roots Foundation, afin

de promouvoir davantage le dialogue et l’échange interculturel.