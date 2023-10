Le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Jean-Pierre Elkabbach

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste feu Jean-Pierre Elkabbach.

Dans ce message, le Souverain souligne avoir appris avec émotion la triste nouvelle du décès de Jean-Pierre Elkabbach, adressant en cette triste circonstance aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses amis et proches, Ses sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion.

« Nous tenons à rendre un vibrant hommage à la mémoire de cette grande figure du journalisme qui a marqué l’histoire de la radio et de la télévision françaises », écrit le Roi dans ce message, ajoutant que la passion du défunt pour la vérité et son talent incontestable « ont illuminé le paysage médiatique et continueront d’inspirer les générations futures ».