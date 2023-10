Assemblées annuelles FMI-BM à Marrakech : plus de 12.000 participants attendus

Par LeSiteinfo avec MAP

Environ 12.200 participants et plus de 180 pays prendront part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui se tiennent à Marrakech du 9 au 15 octobre, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le choix du Maroc pour accueillir ces assemblées témoigne de la grande confiance en les capacités et les potentialités du Royaume, a relevé M. Baitas lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, notant que le Royaume a réalisé une série de réformes économiques et fait preuve de résilience face aux crises, notamment la pandémie du Covid-19, l’inflation et la faible pluviométrie.

L’organisation par le Maroc de telles manifestations est le fruit d’un travail entamé depuis de nombreuses années qui traduit la confiance exprimée à plusieurs reprises par les institutions financières, en mettant à la disposition du gouvernement marocain une ligne de crédit, ainsi qu’un ensemble d’indicateurs, outre la notation délivrée par un groupe d’institutions internationales, qui confirme la résilience de l’économie nationale face à plusieurs crises, a-t-il argué