Lydec : des équipes mobilisées dans plus de 100 douars touchés par le séisme

Dans le cadre de son engagement sociétal et à l’instar de nombreuses entreprises, Lydec a participé à l’élan de solidarité nationale qui s’est spontanément manifesté suite au séisme ayant frappé, le 8 septembre, la province d’Al Haouz et ses environs.

Afin d’apporter son soutien et son assistance technique aux villages sinistrés, Lydec a dépêché sur place, au lendemain de ce séisme dévastateur, plusieurs de ses agents spécialisés en eau et en électricité, plus précisément à l’ancienne médina de Marrakech et dans plusieurs douars relevant des provinces d’Al Haouz, de Chichaoua et de Taroudant.

En coordination avec les autorités locales et les acteurs locaux, les équipes de Lydec travaillent d’arrache-pied dans des douars reculés de la région et font preuve d’une forte mobilisation pour rétablir l’approvisionnement en eau potable et en électricité, des éléments essentiels à la vie quotidienne.

Au total, ce sont plus de 1.100 interventions qui ont été réalisées, à ce jour, par 10 équipes d’électriciens et de spécialistes en eau potable. Ces interventions ont consisté à diagnostiquer, dépanner, réparer et réajuster les réseaux d’électricité Basse Tension, mettre en place l’éclairage dans les tentes, installer des projecteurs et des tableaux de protection, mais aussi à diagnostiquer le réseau d’eau potable, réparer les fuites et réaliser des branchements et des raccordements au profit des populations, notamment aux bornes fontaines.

Plus de 950 interventions ont porté sur des pannes électriques et environ 150 interventions ont concerné les réseaux d’eau potable, toutes ayant eu lieu dans 107 douars ainsi que dans les quartiers de l’ancienne médina de Marrakech. Pour cette dernière, qui a été particulièrement touchée par le séisme, Lydec a mis également à disposition un groupe électrogène. L’objectif est de garantir une alimentation électrique stable au niveau d’une artère principale de la ville de Marrakech.

En plus de son engagement à travers ses métiers, Lydec a apporté son appui à la société civile. La Fondation Lydec, qui porte l’engagement sociétal de l’entreprise, a en effet débloqué une aide financière d’urgence à des ONG reconnues pour leur expertise et leurs actions humanitaires (distribution de denrées alimentaires, couvertures, tentes… dans les zones rurales). Il s’agit du Centre de Formation et d’Animation du Tissu Associatif d’El Hank basé à Casablanca, de La Banque Alimentaire, de l’association El Baraka Angels, ainsi que l’association Aquassistance Maroc composée de collaborateurs bénévoles de Lydec.

Suite à la tragédie du séisme d’Al Haouz, Lydec fait preuve de solidarité et de mobilisation sociale en fournissant une assistance technique à plus de 100 douars sinistrés. Un acte de solidarité et d’engagement sociétal en adéquation avec les valeurs de l’entreprise.