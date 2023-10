Le groupe Marjane lance sa plateforme Marjanemall (VIDEO)

La marketplace 100% digitale marjanemall renforce le positionnement de Marjane Group dans le marché en pleine expansion du e-commerce. Cette nouvelle activité d’intermédiaire tiers-de-confiance entre les vendeurs et les clients est une innovation pour le Groupe.

Depuis son pré-lancement en Févier 2023, la marketplace marjanemall a su gagner la confiance de plus de 700 partenaires-vendeurs : grandes enseignes ou marques nationales et internationales et producteurs locaux. Ces partenaires sont soigneusement sélectionnés afin de respecter l’engagement de proposer des produits 100% certifiés aux meilleurs prix, avec une expérience client aux standards internationaux. Aujourd’hui, marjanemall accélère son développement et lance son application mobile accessible sur les deux stores Google et Apple.

« Le développement du digital est une orientation stratégique pour Marjane Group. Le lancement de la marketplace marjanemall, à travers une entité dédiée, permet au groupe de confirmer son leadership dans les canaux de vente en ligne, au même titre que dans les canaux physiques, pour continuer à bien servir nos clients.» déclare M. Ayoub Azami, Président Directeur Général de Marjane Group.

Quelques mois après son lancement, marjanemall a réalisé des avancées majeures. Une offre qui a triplé avec plus de 250 mille produits, et un écosystème de 700 partenaires-vendeurs. Une expérience client avec un taux de satisfaction de plus de 90%. Ce développement a permis la création à ce jour de plus de 200 emplois directs et indirects.

Kamal Khalis, Directeur Général Adjoint de Marjane Group en charge de la Transformation Digitale a déclaré : « Ce qui nous anime à marjanemall, c’est de permettre à tous les marocains d’acheter en ligne en toute confiance. Cela passe par un focus particulier sur l’expérience client, une sélection rigoureuse des partenaires-vendeurs, et le développement de plateformes technologiques ergonomiques aux meilleurs standards internationaux. »