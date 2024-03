Marjane Group étend son réseau avec un nouvel hypermarché à Laâyoune

Marjane Group poursuit le développement de son réseau, avec l’inauguration de son nouvel hypermarché à Laâyoune, portant ainsi à 42 le nombre de ses hypermarchés au Maroc. Avec cette expansion dans le sud du Maroc, Marjane Group compte désormais 171 magasins tous formats confondus, répartis dans près de 40 villes à travers le Royaume.

Ce nouvel hypermarché ouvrira ses portes le samedi 2 mars 2024. Il est d’une surface totale de 12 500 m2 dont 5500m² de surface de vente et a nécessité un investissement de 210 millions de dirhams. Pendant cette phase de construction, près de 220 personnes ont été mobilisées afin de garantir une livraison dans un délai réduit de 7 mois.

A son ouverture, l’hypermarché Marjane Laâyoune emploie 210 collaborateurs, dont 80% ont été recrutés localement. Les équipes, recrutées depuis quelques mois déjà, ont suivi près de 34 000 heures de formation théorique et pratique. Cette approche permet de garantir que chaque membre de l’équipe est pleinement préparé à offrir un service de qualité et à répondre efficacement aux besoins et attentes des clients.

« L’inauguration de notre nouvel hypermarché à Laâyoune s’inscrit dans la feuille de route d’expansion nationale de Marjane. Cette ouverture est une manifestation de notre détermination à être au plus près de nos clients et à répondre à leurs besoins en termes de de diversité et de qualité de produits à prix compétitifs. Nous sommes également heureux de pouvoir contribuer à la création d’emplois au niveau de Laâyoune et d’offrir aux producteurs, agriculteurs et coopératives, partenaires de Marjane, une autre vitrine régionale. », déclare Mhamed Chlyeh, Directeur Général Délégué de Marjane.

Implanté en centre-ville, dans la phase 1 du Parc d’Activité Commerciale Mazeej Mall, cet hypermarché offre une expérience de shopping pratique et diversifiée pour les habitants de Laâyoune et ses environs. Avec une offre variée de plus de 25 000 références soigneusement sélectionnées, les clients auront la possibilité de choisir parmi une large gamme de produits répondant à tous leurs besoins.

En mettant l’accent sur la fraîcheur et la qualité, le magasin propose un large éventail de produits frais, notamment des fruits, des légumes, des produits de boucherie, de poissonnerie et de fromagerie, accompagné de pâtisseries, viennoiseries et de pain frais cuits sur place. De plus, pour répondre aux demandes croissantes de produits bio et de terroir, une sélection spéciale est proposée, tout comme une gamme complète d’articles pour la maison, l’électroménager, la culture, les produits de beauté et d’hygiène, les produits électroniques, les vêtements et accessoires, ainsi que les jouets et les articles de sport.