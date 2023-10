Punaises de lit : origines et préventions

Médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, Docteur Tayeb Hamdi explique les dangers susceptibles d’être provoqués par les punaises de lit sur la santé humaine, aussi bien individuelle que collective et sociétale.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Hamdi impute le retour de ces insectes nuisibles à leur résistance acquise contre les pesticides alternatifs au DDT (produit chimique utilisé comme insecticide pour prévenir la propagation de maladies et pour protéger les récoltes), l’utilisation de ce dernier a été mondialement interdite. En sus de cela, le développement des déplacements et des voyages de par Le Monde a grandement contribué au retour des punaises de lit d’un pays à un autre, a ajouté notre interlocuteur.

Celui-ci a aussi précisé que la passion de nombreuses personnes pour la brocante et l’acquisition d’objets anciens de toutes sortes qu’elles réutilisent chez elles a aidé à la prolifération et à la propagation des punaises de lit.

Dr Tayeb Hamdi a poursuivi que la lutte contre ces insectes nuisibles consiste à l’utilisation de pesticides, d’aspirateur électrique chez soi et au nettoyage à l’eau chaude de la literie (matelas, oreillers, couvertures…), a souligné le médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé.

Larbi Alaoui