Canicule au Maroc: vers la hausse des prix des fruits et légumes ?

Les températures élevées, que connaît encore le Maroc en ces premières journée automnales, vont-elles contribuer, peu ou prou, à la hausse des prix des fruits et légumes?

C’est la question qui taraude de très nombreux citoyens, lassés de toutes ces augmentations répétitives des prix des produits de base que l’on impute à la hausse des prix des hydrocarbures. Mais à ce propos, le président de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca se veut rassurant en affirmant que les températures élevées n’ont guère d’influence notable sur les prix.

Et dans une déclaration à Le Site info, Abderrazak Chabi a aussi souligné que les légumes ne pâtissent pas des grosses chaleurs et ce, « grâce au Plan Vert », selon son expression. Et de poursuivre que le facteur principal de la hausse des prix des fruits et légumes est leur exportation vers l’étranger et vers certains pays de notre continent.

« Nous ne sommes pas contre l’exportation des fruits et légumes, mais il faut la réglementer selon des mesures et des conditions logiques. Ceci, pour éviter toute anarchie et toute hausse des prix dont pâtiront les citoyens », a précisé notre interlocuteur, tout en assurant que les prix actuels des légumes ne sont point élevés, par rapport à ceux pratiqués l’année précédente.

Larbi Alaoui