Abdelkader Amara, ancien ministre au gouvernement de Saad Eddine El Othmani et dirigeant du Parti de la justice et du développement (PJD), a annoncé sa démission du parti et de toutes ses instances.

L’ancien ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Équipement et des Transports a souligné ce lundi matin, dans un message publié sur sa page officielle Facebook, qu’il dépose sa démission « avec le cœur serré » de ce qu’est devenu le PJD.