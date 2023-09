Taroudant : le tourisme retrouve un rythme normal

Le secteur touristique a retrouvé son rythme normal dans la province de Taroudant, suite au séisme qui a sévi dans la région.

Taroudant est connue pour être une destination prisée par les amateurs du tourisme écologique et de montagne. Elle accueille chaque année des dizaines de milliers de touristes venant des différentes régions du globe, notamment grâce à une infrastructure attrayante et des sites naturels et historiques.

Depuis le début de la semaine dernière, Taroudant connaît une importance affluence de touristes de différentes nationales, qui ont maintenu leurs plans pour visiter la région, ce qui confirme leur confiance en la capacité de la région, et de tout le pays, de dépasser les répercussions du séisme.

Dans des déclarations à la MAP, des professionnels du tourisme ont affirmé que les unités hôtelières et riads de la province affichent des taux de remplissage importants, dissipant les craintes des opérateurs touristiques quant à un éventuel impact du séisme sur la province.

À ce titre, le président du Conseil provincial du tourisme, Aziz Niama, a souligné que les réservations au niveau de toutes unités touristiques, riads et maisons d’hôte relevant de la province de Taroudant, enregistrent une hausse en ce moment, ajoutant que l’activité touristique a été revigorée par la grande affluence des citoyens marocains venus des quatre coins du pays exprimer leur solidarité avec la population locale.

Jean Baptiste, gérant d’un riad à Taroudant, a affirmé que l’activité de son établissement touristique n’a pas été trop impactée par les répercussions du séisme qui a sévi dans plusieurs régions de la province.

Il a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’au départ, le séisme a suscité des craintes, certes, mais cela n’a pas eu de répercussions sur les réservations des touristes s’agissant de son unité touristique, ajoutant qu’il n’y a eu aucune annulation pour les mois de septembre et octobre.

Ce professionnel affiche son optimisme quant à l’avenir du tourisme dans la province de Taroudant, soulignant que la catastrophe, et malgré son côté tragique, a donné une belle image du Maroc, notamment grâce à l’élan de solidarité dont ont fait preuve les citoyens. « Cette épreuve a également présenté Taroudant comme étant une belle ville historique, qui s’est très vite remise des effets du tremblement de terre », a-t-il poursuivi.

De son côté, Tourkia, propriétaire d’une maison d’hôte, a affirmé que la réaction efficace des autorités face aux effets du séisme a encouragé nombre de touristes à visiter la région quelques jours seulement après la catastrophe naturelle.

Elle estime que les épopées héroïques des équipes de secours et des différentes composantes du peuple marocain, en plus de l’activisme de la société civile locale, ont renforcé l’attractivité de la province.

Approchés par la MAP, des touristes ont affirmé, à leur tour, qu’ils ont maintenu leur choix de la destination de Taroudant en raison notamment de l’élan de solidarité qu’ils ont constaté à travers les médias, en plus de la réaction rapide des autorités immédiatement après le séisme.

À noter que d’autres touristes, qui étaient présents dans la province au moment de la catastrophe, ont décidé d’y prolonger leur séjour en guise de solidarité avec les habitants, et convaincus de la capacité des Marocains de se remettre de cette épreuve très rapidement.