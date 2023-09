Ce qu’il faut savoir sur la fermeture du stade Mohammed V

Le complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera fermé début octobre pour des travaux de maintenance qui devraient durer 15 mois au total, et ce, en prévision des événements à venir.

Contacté par Le Site info, Abdellatif Naciri, adjoint du maire de Casablanca, chargé du secteur culturel et sportif de la ville, a confirmé que le complexe Mohammed V sera fermé début octobre prochain. « Le stade sera fermé au début du mois prochain afin de démarrer officiellement les travaux de maintenance. L’entreprise en charge de la maintenance aura terminé les études sur le complexe. », souligne Abdellatif Naciri.

Et d’ajouter : « La période de fermeture a été fixée à 15 mois car il y aura de grands travaux. Cela permettra au stade d’avoir un nouveau look. Nous considérons cela comme un pari national, et nous sommes heureux d’avoir atteint l’étape de réhabilitation du stade », ajoute Naciri.